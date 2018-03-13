13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года планируют усовершенствовать законодательство, регулирующее рынок Форекс, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления методологии небанковских операций главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Алексей Власов, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Нацбанка рассказал, что уже разработан проект указа, которым будут внесены изменения в работу внебиржевого рынка Форекс. "Сейчас он находится на согласовании в органах государственного управления. Принятие и вступление документа в силу планируется в конце года, но это будет зависеть от процедуры согласования", - пояснил он.

В частности, планируется внедрить требование о записи и хранении телефонных разговоров с клиентами. "Это позволит избежать непредвиденных моментов при разборе ситуаций, связанных с ценами на базовые активы, иных моментов, которые не удовлетворяют клиентов в работе с форекс-компаниями, подтвердить то или иное мнение, позицию по операциям", - отметил Алексей Власов. Он уточнил, что пока записи телефонных разговоров предполагается хранить в течение года, но этот срок может корректироваться.

Замначальника управления методологии небанковских операций сообщил, что также планируется усиление дистанционного контроля за операциями на рынке Форекс. "Предполагается выявление операций, которые значительно отклонились от установленных параметров - цен базовых активов при открытии и закрытии позиций. Такие отклонения встречаются в недобросовестной практике, выявлением подобных случаев будет заниматься Национальный форекс-центр, а параметры будут установлены Нацбанком. Само понятие "существенные отклонения" тоже будет раскрыто в законодательстве", - заявил он.

Алексей Власов подчеркнул, что белорусское законодательство будет приближено к европейскому. "Предполагается более полное раскрытие информации о деятельности форекс-компаний не только клиентам, но и третьим лицам. Возможно, это будет какая-то часть финансовой отчетности, результаты работы компании. Проект указа носит комплексный характер и меняет даже терминологические подходы. В частности, планируем исходя из опыта ЕС, данную деятельность называть инвестиционной. Кроме того, планируем говорить не о внебиржевом рынке Форекс, а о рынке беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов", - сказал он.

В целом, по словам представителя Нацбанка, в 2017 году количество клиентов форекс-компаний в Беларуси составило более 3 тыс. человек. Было совершено более 1 млн операций на общую сумму (с учетом маржинального плеча) $15,6 млрд. Порядка 70% операций были завершены с положительным для клиентов финансовым результатом.-0-