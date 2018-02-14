В Беларуси дополнен перечень организаций, имеющих право на сбор и переработку лома драгметаллов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров Беларуси №115 от 12 февраля 2018 года в новой редакции изложен перечень организаций, имеющих право осуществлять сбор и переработку лома и отходов драгоценных металлов. Такая информация размещена сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно изменениям, в перечень включены 32 организации (в предыдущей редакции была 31).

Указанные в перечне организации устанавливают порядок приемки и зачисления хранящейся у них продукции (изделий) из драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных металлов в фонд переработки Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-