В Беларуси есть потенциал для разработки технологий освоения трудноизвлекаемых запасов нефти - Спейди

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть необходимый потенциал для разработки, развития, внедрения технологий освоения трудноизвлекаемых запасов нефти. Об этом сегодня заявил журналистам президент Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Дарси Спейди во время визита в "Белоруснефть", передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о технологиях освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, Дарси Спейди подчеркнул, что для их внедрения требуются определенный опыт, точная отработка с учетом региональных особенностей. "Абсолютно уверен, что в Беларуси есть необходимый потенциал, чтобы самостоятельно разрабатывать, развивать и внедрять эти технологии", - сказал он.

Также президент SPE выразил уверенность в том, что у белорусских специалистов есть собственный опыт работы с определенными месторождениями, которые содержат трудноизвлекаемые запасы, и его можно использовать в международной практике. "Я вижу, насколько здесь активны, в хорошем смысле агрессивны студенты, молодые специалисты. В Беларуси очень сильный кадровый потенциал, высокообразованные специалисты", - отметил Дарси Спейди.

Компания "Белоруснефть" с 2017 года официально является членом SPE. На ее базе работает гомельская секция, которая относится к России и Каспийскому региону. Дарси Спейди дал положительную оценку ее работе. "Уже есть хорошие результаты. Я считаю, что Беларусь может внести весомый вклад в развитие региональных секций SPE", - добавил он.

Во время визита в "Белоруснефть" президент SPE встретился с руководством и специалистами предприятия. Стороны обсудили перспективы освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, технологии, международный опыт и т.д.

Как отметил заместитель генерального директора по геологии производственного объединения "Белоруснефть" Петр Повжик, SPE - хорошая площадка для обмена знаниями, навыками, технологиями. Он подчеркнул, что после того, как предприятие получило членство в Международном обществе, и персонал компании, и студенты белорусских вузов смогли обменяться опытом, почерпнули знания, которые будут полезны при адаптации мировых технологий в белорусских условиях.

В Беларуси открыто 83 месторождения нефти, добыча ведется на 61-м. При этом около 70% этих месторождений содержат трудноизвлекаемые запасы. В 2018 году предприятие планирует увеличить добычу нефти на территории Беларуси до 1 670 тыс. т нефти (в 2017-м - 1 650 тыс. т). Актуальны новые технологии и для международных проектов "Белоруснефти" по добыче нефти в Венесуэле, Эквадоре, России.-0-