В Беларуси есть резервы для снижения общей налоговой нагрузки - Наливайко

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть резервы для снижения общей налоговой нагрузки, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Ряд из них найдет отражение в новой редакции Налогового кодекса. В частности, принято решение об индексации критериев выручки для применения УСН, увеличении размера инвестиционного вычета по налогу на прибыль, введении пониженного (льготного) налогообложения имущественными налогами организаций, возводящих новые объекты. Также планируется пересмотреть права местных Советов депутатов на установление повышающих коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и земельного налога. Все эти мероприятия помогут организациям снизить их налоговую нагрузку, оставить в своем распоряжении большие суммы на развитие производства, а значит впоследствии стать более конкурентоспособными, расширить производство", - пояснил министр

При этом, говоря о снижении налоговой нагрузки, нужно адекватно оценивать те социальные обязательства, которые несет государство, а также те возможности бюджета, которые сейчас есть, подчеркнул Сергей Наливайко. "Что касается резервов, то здесь есть два направления. Первое - это сокращение льгот, которые действуют в стране. Второе - расширение налогооблагаемой базы, расширение количества плательщиков. И здесь мы видим существенные резервы для роста - это те нормативные документы, которые были приняты в прошлом году по раскрепощению деловой активности. Понятно, что это стратегические документы, их нужно реализовать, не исказив духа, который был в них заложен. Если это будет реализовано, а по первому полугодию 2018 года мы видим, что реализация идет в правильном направлении, то это позволит существенно расширить налогооблагаемую базу", - отметил он.

Министр также прокомментировал вопрос снижения общей ставки НДС. "Что касается общей ставки НДС, то в этом году она снижаться не будет. Сейчас ряд стран, в том числе Россия, идут по пути повышении ставки налога на добавленную стоимость. Считаю, что большое достижение для нашей страны, что у нас даже не ведутся такие разговоры. У нас действует мораторий на повышение налоговых ставок, давайте пока будем придерживаться его. Возможно, за три года появятся дополнительные источники налогообложения, тогда можно будет вернуться к этой теме. Вопрос очень серьезный, потому что в бюджете нашей страны удельный вес НДС значительный, и все шаги здесь должны быть крайне выверены", - констатировал Сергей Наливайко.-0-

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