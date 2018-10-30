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СМИ Беларуси

В Беларуси готовят проект указа о едином перечне административных процедур в отношении бизнеса

Экономика 30.10.2018 | 11:33
Валерий Мицкевич. Фото из архива
Валерий Мицкевич. Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовят проект указа о едином перечне административных процедур в отношении бизнеса, заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич на республиканском семинаре в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению главы государства сейчас разрабатывается проект указа, которым будет утвержден единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении бизнеса", - сказал Валерий Мицкевич.

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Теги
бизнес, законодательство, Минск, семинар
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