10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси из-за засухи погибло менее 5% посевов, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси в целом сельхозкультуры погибли на площади 141 тыс. га - это менее 5%. Повреждено 368 тыс. га посевов - около 15%. В основном это зерновые культуры", - сказал Владимир Гракун.

Больше всего пострадали южные регионы - Гомельская, Брестская, Гродненская области. "Там, где было возможно, поврежденные посевы были убраны на кормовые цели. Там, где невозможно, - пересеяны просом, пайзой, крестоцветными. Пересеяно уже более 50%", - отметил замминистра.

Владимир Гракун подчеркнул, что ситуация из-за засухи в стране не является критичной. "Беларусь будет обеспечена продовольственным зерном, госзаказ будет выполнен. В достатке будет заготовлено и фуражного зерна для нужд животноводства. Погибшие посевы пересеваются, и мы получим с них урожай, дополнительные корма", - заявил он.

Как сообщалось, май 2018 года в Беларуси выдался исключительно теплым. Средняя температура воздуха по стране составила плюс 16,9 градуса, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Такой теплый май отмечен впервые за весь период наблюдений. За этот месяц в среднем по Беларуси выпало 29 мм осадков (49% климатической нормы). Такое и меньшее количество осадков в мае отмечается примерно один раз в 10 лет. Засушливая погода отмечалась и в начале июня: за первую декаду в среднем по Беларуси выпало 2,6 мм осадков - лишь 10% нормы.-0-