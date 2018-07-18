18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси могут пересмотреть механизм самозаготовки дров. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по доработке проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В заседании приняли участие специалисты Минлесхоза во главе с первым заместителем министра лесного хозяйства Александром Куликом и представители депутатского корпуса во главе с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Татьяной Конончук. Во время обсуждений затронули важную для населения тему самозаготовки дров. И депутатский корпус, и специалисты Минлесхоза отметили активность граждан по этому вопросу. "Я регулярно провожу прямые телефонные линии. И хочу сказать, что люди часто звонят и спрашивают, нужно ли платить за валежник. Может, нам уже пора перейти к заявительному принципу? Сделать что-то революционное в этом деле? Упростить механизм?" - задался вопросами Александр Кулик.

Его позиция была поддержана и депутатским корпусом. Как отметил заведующий отделом по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Михаил Мацукевич, население стало все реже заниматься самозаготовкой и все чаще покупать готовые дрова. Но даже если из каждого сельсовета в лесничества придут по два-три человека, внесение изменений все равно необходимо, ведь речь идет о жителях маленьких деревень.

Во время заседания рабочей группы были также рассмотрены вопросы, касающиеся перечня лесохозяйственных мероприятий и прочих рубок, порядка учета и вывоза заготовленной древесины, уплаты лесопользователями пени за предоставление отсрочки на проведение рубок леса и (или) вывоза древесины и др.

К вопросам, требующим сегодня корректировок, члены рабочей группы вернутся уже на следующем заседании. Выработанные во время обсуждений конкретные предложения лягут в основу совершенствования лесного законодательства. "Главная цель грядущих корректировок - создание необходимых условий для эффективного функционирования и развития лесного хозяйства. При этом работа над подготовкой документа ведется довольно скрупулезно: учитывается мнение не только специалистов, но и общественности", - отметили в пресс-службе.-0-