В Беларуси может появиться профессиональная организация по управлению проектами

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси может быть создана национальная профессиональная организация по управлению проектами. Такая возможность обсуждалась на круглом столе в Минске с участием представителей Международной ассоциации управления проектами (IPMA), сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

На круглом столе с участием представителей госорганов, бизнес-союзов, учреждений образования обсуждались направления возможного сотрудничества специалистов и организаций Беларуси с IPMA. Международная ассоциация выступила с инициативой по созданию в Беларуси национальной профессиональной ассоциации по управлению проектами через представителей академических кругов и присоединения ее к IPMA.

Международная ассоциация управления проектами создана в 1965 году и базируется в Швейцарии. Ассоциация призвана объединить специалистов в области управления проектами.-0-