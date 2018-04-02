В Беларуси начался прием заявок для участия в национальном конкурсе "Предприниматель года"

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с постановлением Совета Министров от 17 марта 2016 года №207 Министерство экономики объявляет о старте с 2 апреля национального конкурса "Предприниматель года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

По итогам конкурса в каждой области и в Минске специально созданные оргкомитеты (жюри), в состав которых войдут известные предприниматели и представители органов госуправления, определят лучших бизнесменов в номинациях: "Успешный старт"; "Стабильный успех" (в данной номинации допускается участие крупных предприятий); "Эффективный бизнес в сфере производства"; "Эффективный бизнес в сфере услуг".

Предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, должны направить свои заявки в соответствующие органы исполнительной власти (по месту государственной регистрации) - в горисполкомы, райисполкомы, администрации районов Минска.

Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2018 года. Участие в конкурсе бесплатное.-0-