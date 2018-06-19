В Беларуси налажен жесткий многоступенчатый контроль безопасности продсырья - Минсельхозпрод

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси налажен жесткий многоступенчатый контроль безопасности продовольственного сырья, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления государственной ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Виталий Дубиковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране налажен жесткий многоступенчатый контроль безопасности продовольственного сырья. Он начинается на месте производства. Например, производитель молока, отправляя партию сырья на предприятия, проводит определенные исследования, предусмотренные законодательством. Затем молоко при поступлении на предприятие подвергается исследованиям на предмет соблюдения всех требований. После переработки молока производится также контроль безопасности полученной продукции. По всем видам продсырья за 2017 год мы выявили всего около 0,1% несоответствий требованиям", - сказал Виталий Дубиковский.

Он подчеркнул, что белорусская система контроля безопасности продсырья соответствует международным требованиям. "Когда белорусские предприятия инспектируются на право поставок продукции в определенную страну, как правило, оценивается вся система контроля сырья и производимой продукции. Инспекции различных государств признали нашу систему контроля соответствующей их требованиям. В частности, ряд белорусских предприятий имеет право поставлять молочную, рыбную продукцию в ЕС, говядину и молочную продукцию в Китай", - добавил начальник управления.

Заведующая отделением гигиены питания Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вия Шукевич также рассказала о контроле безопасности продуктов питания на рынках Беларуси. "Государственный санитарный надзор за рынками осуществляется на постоянной основе. Среди выявленных недостатков основную часть составляют нарушения условий хранения продукции (35%), реализация продсырья без документов, удостоверяющих качество и безопасность (17%), реализация продуктов без маркировки или с неполной маркировкой (12%), реализация продуктов с истекшим сроком годности (8%) и т.д. На сегодня наиболее проблемными вопросами на рынках являются факты несвоевременного проведения работ по улучшению санитарно-технического состояния объектов - замены изношенного инвентаря, обновления технологического и холодильного оборудования, проведения текущих ремонтных работ", - отметила она.-0-