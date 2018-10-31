В Беларуси намерены строить частные дома, где 1 кв.м будет стоить $300

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены строить частные дома, где квадратный метр будет стоить $300 в эквиваленте без отделки, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Домостроительные комбинаты уже разработали типовые проекты индивидуальных жилых домов, которые будут дешевыми - порядка $300 за квадратный метр. Мы видим, что они будут пользоваться большим спросом", - сказал Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев

С облисполкомами уже начата работа для выделения земли под строительство индивидуального жилья. Например, у МАПИДа появилась площадка для строительства в Шабанах.

Правительство рассчитывает, что домостроительные комбинаты в целом будут активнее на рынке жилья. "Практически все они сегодня модернизированы, имеют возможность строить комфортное жилье по новейшим технологиям. Домостроительные комбинаты должны стать локомотивом, который обеспечит движение строительной отрасли", - отметил вице-премьер.

Увеличатся объемы строительства для многодетных, для них в 2019 году построят не менее 10 тыс. квартир.-0-