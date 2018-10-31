В Беларуси намерены строить частные дома, где 1 кв.м будет стоить $300

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намерены строить частные дома, где квадратный метр будет стоить $300 в эквиваленте без отделки, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Домостроительные комбинаты уже разработали типовые проекты индивидуальных жилых домов, которые будут дешевыми - порядка $300 за квадратный метр. Мы видим, что они будут пользоваться большим спросом", - сказал Владимир Кухарев.
С облисполкомами уже начата работа для выделения земли под строительство индивидуального жилья. Например, у МАПИДа появилась площадка для строительства в Шабанах.
Правительство рассчитывает, что домостроительные комбинаты в целом будут активнее на рынке жилья. "Практически все они сегодня модернизированы, имеют возможность строить комфортное жилье по новейшим технологиям. Домостроительные комбинаты должны стать локомотивом, который обеспечит движение строительной отрасли", - отметил вице-премьер.
Увеличатся объемы строительства для многодетных, для них в 2019 году построят не менее 10 тыс. квартир.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4065 BYN
|2.398 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1196 BYN
|2.117 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2308 BYN
|3.22 BYN
|3.229 BYN