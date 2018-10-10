В Беларуси не будут взимать НДС при ввозе зарядных устройств для электромобилей

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не будут взимать НДС при ввозе зарядных устройств, которые не выпускаются в стране. Положение о порядке выдачи заключения об отсутствии в Беларуси производства устройств для зарядки аккумуляторов утверждено постановлением Совета Министров от 9 октября 2018 года №726, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Положением определен порядок выдачи заключения об отсутствии в Беларуси производства устройств для зарядки аккумуляторов, ввозимых на территорию страны юрлицами или ИП, для освобождения от налога на добавленную стоимость, который взимается таможенными органами.

Выдавать заключения будет Министерство промышленности на основании письменных заявлений юрлиц или ИП, которые ввозят на территорию Беларуси зарядные устройства. По результатам рассмотрения заявления Минпром в течение 20 рабочих дней со дня его подачи принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче заключения.

Постановление принято в соответствии с указом от 10 июля 2018 года №273 "О стимулировании использования электромобилей" и вступает в силу с 14 октября.-0-