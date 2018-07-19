В Беларуси нужно активнее использовать отечественное стройсырье - Минприроды

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси недостаточно используется отечественное строительное сырье, его запасы нужно активнее вовлекать в оборот. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается вопросов импортозамещения, Минприроды считает, что в Беларуси недостаточно используется отечественное строительное сырье. У нас есть огромные запасы строительного песка, есть запасы гранита, камня, базальтов, кварцевых песков. Совместно с Минстройархитектуры мы сейчас непосредственно работаем над вовлечением месторождений стройсырья в оборот", - сказал Андрей Хмель.

Минприроды и Минстройархитектуры готовят аналитическую записку, которую планируют подать в Совет Министров в ближайшие две недели. "Мы совместно готовим достаточно подробную информацию. Аналитическая записка будет касаться базальтов, кварцевого песка, строительного песка и другого сырья. Нам нужно изучить потребности строительных и промышленных предприятий в определенных видах ресурсов, оценить необходимые затраты, выбрать совместно с Минстройархитектуры приоритетные направления, все просчитать, обосновать и направить данные в Совет Министров. Думаю, мы найдем поддержку, потому что вопросами импортозамещения в строительной отрасли надо заниматься серьезно. Сегодня мы оцениваем возможности импортозамещения в стройотрасли в $100 млн в год", - отметил замминистра.

Андрей Хмель затронул вопрос использования и таких видов сырья, как доломиты, сапропели, трепел. "Мы богаты этими ресурсами, и они могут вовлекаться в разные сферы жизнедеятельности. Доломиты можно использовать в земледелии, озерные сапропели могут применяться как добавка для улучшения качества корма сельскохозяйственных животных. Разведано 91 месторождение озерных сапропелей с запасами более 70 млн т. Что касается трепела, самое большое месторождение находится в Хотимском районе Могилевской области, запасы составляют 30 млн т. Трепел может использоваться как добавка для приготовления комбикормов, а также в химической промышленности. Мы хотим вовлечь эти непопулярные виды ресурсов в оборот", - подчеркнул он.-0-