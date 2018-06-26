В Беларуси нужны четкие и понятные показатели эффективности строительной отрасли - Кобяков

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нужны четкие и понятные показатели эффективности строительной отрасли. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, на котором обсуждалась стратегия развития строительной отрасли на 2018-2030 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейшим стратегическим направлением развития строительного комплекса является наращивание экспорта строительных услуг и его дальнейшая диверсификация, но без роста производительности труда, модернизации производства, снижения затрат и перехода на использование цифровых технологий мы не сможем конкурировать на внешних рынках, повышать уровень и качество жизни населения. Нужны четкие и понятные, а главное, обоснованные показатели эффективности строительной отрасли", - подчеркнул премьер-министр.

Андрей Кобяков отметил, что условия работы как на внешних, так и на внутренних рынках динамично меняются, что, безусловно, влияет на социально-экономическое развитие страны в целом и строительного комплекса в частности. "Мы должны адекватно и своевременно реагировать на эти изменения", - сказал он.

В декабре 2017 года правительством было принято решение о формировании межведомственной рабочей группы для разработки стратегии развития строительной отрасли Беларуси на 2018-2030 годы.

Глава правительства сообщил, что за последние годы в стране существенно нарастили производственные мощности как подрядных организаций, так и предприятий, которые производят стройматериалы. "Существенно увеличили кадровый потенциал отрасли. Сегодня этот потенциал используется недостаточно эффективно. Вместе с тем созданные в Беларуси условия позволяют использовать новые механизмы развития и избежать зависимости от бюджетного финансирования. Принятые правительством и Национальным банком меры по сдерживанию инфляции расширили доступ к ресурсам коммерческих банков на достаточно комфортных условиях. Нужно запускать процесс вовлечения этих ресурсов в стройку, в том числе на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры", - заявил Андрей Кобяков.-0-