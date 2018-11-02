В Беларуси объявят конкурс по передаче в концессию месторождения кварцевых песков и нефтеперспективных участков

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшее время объявят конкурс по передаче в концессию четырех объектов - месторождения кварцевых песков и трех нефтеперспективных участков. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб, передает корреспондент БЕЛТА.
"Минприроды утвердило четыре конкурсных предложения для передачи в концессию. Это месторождение кварцевых песков "Городное" (Восточная залежь) и три нефтеперспективных участка - Акуличская площадь, Познякевичская площадь и Южно-Оршанский нефтеперспективный участок. Конкурс пройдет в течение полугода. В течение 15 дней информация о нем появится в СМИ и на сайте Минприроды", - сказал Василий Колб.
Всего в Беларуси для передачи в концессию в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых предлагается 15 объектов.-0-
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