В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов субъектов малого предпринимательства

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей с 3 по 17 сентября принимает заявки от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.
В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Беларуси, а также имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".
Речь идет об инвестпроектах по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.
Господдержка оказывается в форме предоставления денежных средств на условиях займа в размере до Br196 тыс. и предоставления имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) также до Br196 тыс. При этом общая сумма финансовой поддержки одного субъекта не может превышать Br245 тыс.
Субъекты малого предпринимательства, победившие в конкурсе, получают поддержку на условиях срочности и возвратности до 5 лет.-0-
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