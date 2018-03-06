6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

"Премия присуждается на конкурсной основе юридическим лицам независимо от форм собственности за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально ответственное ведение бизнеса", - пояснили в пресс-службе.

Конкурс проводится по модели, соответствующей критериям премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и модели делового совершенства Европейского фонда менеджмента качества. Это позволяет предприятиям-участникам основывать работу в области менеджмента качества на принципах, применяемых зарубежными партнерами. Модель премии включает следующие критерии: возможности, характеризующие роль лидера в организации, стратегию, партнерство и ресурсы, процессы, продукцию и услуги, а также результаты, достигнутые предприятием для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей, собственного персонала, внешних заинтересованных сторон и в основной деятельности.

Премия присуждается организациям с численностью работающих до 250 человек, от 250 до 1,5 тыс. человек, свыше 1,5 тыс. человек. В конкурсе могут принять участие организации, занимающиеся производством непродовольственной продукции бытового назначения, продовольственной и сельскохозяйственной продукции, продукции производственно-технического назначения (кроме вооружения и военной техники), а также оказывающие услуги и выполняющие работы, в том числе в сфере строительства.

Победителей конкурса будут определять в два этапа: по результатам проверки представленных материалов и путем проведения экспертизы на местах с применением оценки в баллах. Ко второму этапу конкурса допускаются организации, набравшие в результате экспертной оценки материалов не менее 250 баллов.

Для подтверждения звания лауреата конкурса организациям необходимо продемонстрировать улучшение деятельности по сравнению с результатами, достигнутыми при предыдущем участии в конкурсе. Будут учитываться также участие в аналогичных конкурсах в области качества в СНГ и Европе, меры по пропагандированию достижений в области качества и эффективного менеджмента и распространению передового опыта. Решение об определении лауреатов и дипломантов премии, а также организаций, удостоенных специальных наград конкурса, принимает Совет Министров. Лауреатам вручаются диплом и символ премии. Им предоставляется право на использование в течение трех лет изображения эмблемы премии при маркировке продукции и на ее упаковке.

Заявки и материалы для участия в конкурсе на соискание премии представляются до 1 июля 2018 года в секретариат комиссии, сформированный при Государственном комитете по стандартизации.-0-