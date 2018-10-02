2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси около 4 тыс. организаций подтвердили соответствие систем менеджмента качества новой версии стандарта - СТБ ISO 9001-2015 "Системы менеджмента качества. Требования", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Этот государственный стандарт введен в действие в Беларуси с 1 марта 2016 года. Он идентичен новой версии международного стандарта - ISO 9001-2015. Данная версия стандарта на системы менеджмента качества требует от компаний применения в своей деятельности процессного подхода при риск-ориентированном мышлении. Риски оцениваются для того, чтобы выяснить, какие из них являются критичными для организации, процессов и выпускаемой продукции как в краткосрочном периоде, так и в долгосрочной перспективе. Предприятие для достижения поставленных целей заранее выстраивает определенные меры для недопущения нежелательных рисков или снижения их последствий. "На новые требования организации страны, как и во всем мире, должны были перейти до 15 сентября. После этой даты сертификаты соответствия систем менеджмента качества требованиям предыдущей версии - СТБ ISO 9001-2009 - перестали действовать. В Беларуси более 3 тыс. 900 организаций подтвердили соответствие систем менеджмента качества новой версии стандарта - СТБ ISO 9001-2015. Только около 15% организаций, имевших системы по СТБ ISO 9001-2009, по различным причинам не перешли на новый уровень менеджмента. Наибольшее количество систем, соответствующих новым требованиям, имеют организации строительной, пищевой, машиностроительной отраслей, сферы услуг", - рассказали в пресс-службе.

Несмотря на то, что внедрение и сертификация данных систем – это добровольное желание компании, следует отметить, что их наличие свидетельствует о том, что организация может стабильно выпускать продукцию заявленного качества. Сегодня это все чаще становится обязательным условием для заключения контрактов, участия в тендерах и крупных проектах, то есть является одним из условий конкурентоспособности продукции и самих организаций как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Для Беларуси как страны с экспортно ориентированной экономикой развитие системного менеджмента имеет важное значение. "У нас реализуется комплекс мер на 2016 – 2020 годы по стимулированию внедрения в экономику страны передовых методик и современных международных систем управления качеством, который принят правительством. В этой связи актуальным является активизация данного процесса в различных отраслях экономики, широкое вовлечение промышленности и бизнеса и в первую очередь руководителей организаций, расширение применяемых технологий и техник эффективного менеджмента, которые распространены в мире. В противном случае рассчитывать на победу в конкурентной борьбе в современных условиях будет очень сложно",- отметили в Госстандарте.-0-