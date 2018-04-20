В Беларуси определен счет для зачисления заработанных на субботнике денег

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен счет для зачисления средств, заработанных на республиканском субботнике 21 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Реквизиты отдельного банковского счета для зачисления денежных средств, заработанных на субботнике: бенефициар - Министерство финансов, УНП бенефициара - 100691903; номер счета - BY31NBRB36409000001050000000 в белорусских рублях; банк - Национальный банк Беларуси; БИК банка - NBRBBY2X.

Как сообщалось, республиканский субботник рекомендовано провести 21 апреля на рабочих местах либо благоустраивать и приводить в порядок историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Руководители республиканских госорганов примут личное участие в субботнике с выездом на свою малую родину.-0-