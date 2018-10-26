26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси осталось убрать около 20% площадей сахарной свеклы. Такие данные приводятся в оперативной сводке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 26 октября, сахарную свеклу собрали с 79,3 тыс. га (79,8% площадей). В Брестской области убрано 75,7% площадей, Гродненской - 76,6%, Минской - 82,4%, Могилевской - 93%. Накопано более 3,6 млн т сахарной свеклы. Урожайность сложилась на уровне 461 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,87% против 16,12%.

Картофель убран на площади 28,5 тыс.га, что составляет 99% от запланированного. Полностью завершили уборку второго хлеба хозяйства Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. В Гомельской области осталось убрать 5,6% площадей. Всего накопано 763,5 тыс.т картофеля. Средняя урожайность по стране составляет 267,9 ц/га.

Также белорусские аграрии завершают уборку кукурузы. План ее уборки на зерно выполнен на 97,9%, намолочено при этом более 1,3 млн т зерна кукурузы. На силос и зеленый корм кукуруза убрана более чем с 767,3 тыс. га, что составляет почти 95,5% к запланированному. Зеленой массы кукурузы собрано более 19,3 млн т.-0-