28 декабря, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. В Беларуси открыты два месторождения нефти - Восточно-Макановичское и Западно-Гировское, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть".

Оба месторождения расположены в Речицком районе. На Восточно-Макановичском месторождении нефть была найдена на глубине 4,2 тыс. м в результате бурения поисково-разведочной скважины. При испытании в открытом стволе получен приток дебитом более 10 куб.м в сутки (8,7 т). По предварительным подсчетам, геологические запасы на месторождении оцениваются в 876 тыс. т, извлекаемые - в 389 тыс. т.

Сейчас на месторождении ведутся работы по обустройству скважины, в январе начнется ее эксплуатация. По результатам освоения и проведения комплекса гидродинамических исследований структура месторождения будет детализирована, определен потенциал добычи и намечена дальнейшая сетка эксплуатационного бурения на месторождении.

Открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко-Хобнинской тектонической ступени. В 2018 году здесь запланирована масштабная 3D-сейсморазведка в объеме 353 кв.км. По оценке геологов "Белоруснефти", на этой площади может быть сосредоточено от 6 млн до 8 млн т углеводородов, которые относятся к Омельковщинской, Макановичской и Ново-Котельниковской структурам.

Западно-Гировское месторождение относится к Западно-Александровскому полиблоку Речицко-Вишанской тектонической ступени Северной структурной зоны Припятского прогиба.

При поисково-разведочном бурении в скважине было вскрыто 6 м нефтенасыщенного коллектора, со средней пористостью 7% и начальной нефтенасыщенностью в размере 74%. Эти геолого-геофизические параметры свидетельствуют о хорошем потенциале объекта по объемам добываемой нефти. Операции по бурению скважины завершены, в первом квартале 2018 года на ней будет выполнен комплекс работ по освоению и вводу в эксплуатацию.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году, предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора. -0-