2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется модернизировать геологоразведочную отрасль, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы открывать новые месторождения различных полезных ископаемых, в том числе углеводородов, нам нужно провести геологическое картирование на территории Беларуси, чтобы понимать, что у нас есть. Наши геологи в основном работают на той базе геологоразведочных работ, которая была создана еще в Советском Союзе. Сегодня появились новые технологии георазведки, в том числе картирования. Чтобы подняться на ступеньку выше и расти дальше, нужна модернизация. Она будет заключаться в первую очередь в закупке нового технологического оборудования как для геологоразведки, так и непосредственно для бурения", - сказал Андрей Хмель.

В Минприроды завершают разработку проектов двух программ. "Первая из них - модернизация НПЦ по геологии, которая будет включать закупку современного бурильного оборудования, а также различных программных комплексов для того, чтобы обрабатывать геологическую информацию. И второе направление - разработка государственной программы геологического картирования. Первый этап программы планируется сроком на 5 лет", - отметил замминистра.-0-