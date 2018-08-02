В Беларуси планируется отменить сбор за проезд иностранцев по дорогам общего пользования

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется отменить с 2019 года сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования. Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

"Предлагается отменить сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования, учитывая, что поступления от этого сбора незначительные. В 2018 году они составляют около Br9 млн. Полагаю, что после отмены этого сбора негативных последствий не будет, а скорее, наоборот, с учетом того, что мы транзитное государство, можем рассчитывать на приток денежных средств в страну в больших объемах", - отметила замминистра.

Сейчас плательщиками такого сбора признаются организации и физические лица - владельцы (пользователи) автомобильных транспортных средств иностранных государств, использующие автодороги общего пользования Беларуси.-0-

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