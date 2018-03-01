В Беларуси планируется полностью перейти на бесконтактный метод экспертизы проектной документации

1 марта, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси планируется полностью перейти на бесконтактный метод проведения экспертизы проектной документации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор государственного предприятия "Главгосстройэкспертиза" Виктор Петруша.

В 2017 году увеличилась доля проектной документации, поступившей на экспертизу в электронном виде. "Если в январе 2017 года начинали с 2,5%, то в декабре 22% всей поступающей документации было в электронном виде. В январе текущего года эта цифра составила 27%, причем рост отмечается каждый месяц. Сегодня каждый третий проект поступает в электронном виде. Это очень серьезная и непростая работа, поскольку действуем исключительно на основе нашей инициативы. Работа направлена на совершенствование технологий проектных и строительных работ", - сказал Виктор Петруша.

Он подчеркнул, что "Главгосстройэкспертиза" готовится полностью перейти на бесконтактный метод проведения экспертизы, что соответствует требованиям международных стандартов. "Этот метод обеспечивает антикоррупционную составляющую. Мы первыми в стране получили аттестат аккредитации, который подтверждает, что деятельность предприятия как инспекционного органа соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 и критериям Национальной системы аккредитации Беларуси. В текущем году нужно будет пройти подтверждение аккредитации. Приедут европейские эксперты, нам есть что им продемонстрировать", - пояснил Виктор Петруша.

Гендиректор предприятия также отметил, что технологии информационного моделирования (BIM-технологии), широко используемые во многих странах в строительстве, в Беларуси носят единичный характер применения и только на этапе разработки проектной документации. "В прошлом году в последовательности нашим действиям экспертизы проектов в электронном виде уже началось использование 2D-технологии и при производстве работ в строительстве. Уже можно говорить о начале перехода к 3D-моделированию, в последующем - к информационному моделированию зданий и сооружений. Основной эффект можно получить при сквозном внедрении BIM-технологий - от проекта до производства строительной продукции и, собственно, строительства, а в дальнейшем - при эксплуатации зданий. Это в том числе позволит повысить качество как проекта, так и изготовления строительных конструкций и производства работ, - пояснил собеседник.

Касательно работы в рамках декрета №7 "О развитии предпринимательства" Виктор Петруша упомянул о задаче по внедрению комплексной государственной экспертизы. "Есть поручение по поводу объединения экспертиз, эта тема имеет не только технологическую, но в основном правовую составляющую. Разработана дорожная карта действий, наше видение путей решения этой задачи. Окончательное решение по действиям будет приниматься на уровне правительства", - сказал он.

В Беларуси в 2017 году для проведения экспертизы было представлено 13,8 тыс. строительных проектов, что на 400 меньше, чем в 2016 году. Виктор Петруша отмечает необходимость повышения качества проектной документации: из более чем 800 проектных организаций каждая четвертая получала отрицательные заключения.-0-