7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется повысить требования к отделке вводимого коммерческого жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"В правительстве рассмотрели подход касательно того, что сегодня нужно усиливать требования к коммерческим застройщикам по минимальному объему отделочных работ, работать не по упрощенной схеме, как сейчас, - сказал Анатолий Черный. - Сдают квартиры с голыми стенами, и начинается ремонт после ввода, перемещения стройматериалов на этажи. Время назрело отказаться от этого, мы не гонимся за количеством квадратных метров".

По словам министра, соответствующий нормативно-правовой акт планируется принять в нынешнем году.

"Строительные компании должны сами прийти к тому, что выгодно сдавать квартиру с полной отделкой, укомплектованной по желанию жильца. Таких примеров много. Наши частные застройщики за границей строят жилье с такими подходами. Это должно быть востребовано в стране", - резюмировал Анатолий Черный.-0-