В Беларуси планируется собрать около 7 млн т зерна

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется собрать около 7 млн т зерна, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский, передает корреспондент БЕЛТА.
"В амбарном весе мы в этом году ожидаем около 7 млн т зерна вместе с кукурузой. На продовольственные цели нам нужно лишь 850 тыс. т. Основной объем зерна - 5 млн т - идет на фуражные цели", - сказал Василий Ядловский.
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