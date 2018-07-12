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В Беларуси планируется создать отечественный роботизированный доильный комплекс

Экономика 12.07.2018 | 17:52
Фото из архива
Фото из архива

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать отечественный роботизированный доильный комплекс. Об этом сообщил генеральный директор РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства", кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Яковчик сегодня на международной научно-практической конференции "Инновационные разработки АПК", посвященной 10-летию со дня образования Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Яковчика, перспективная разработка будет иметь хороший экспортный потенциал, так как ряд российских регионов полностью переходят на роботизированные доильные залы. Кроме того, в Витебской области принято решение о создании семи роботизированных ферм, так что инновационный продукт будет востребован и на внутреннем рынке. Также в перспективе сотрудники научно-практического центра по механизации займутся разработкой доильного зала карусельного типа.

Сегодня новые разработки сельскохозяйственных машин и оборудования научно-практического центра по механизации ориентированы на интеллектуальное сельское хозяйство, основанное на автоматизации, роботизации технологических процессов, отметил Сергей Яковчик. В частности, ученые занимаются разработкой единого рабочего места для специалиста свиноводческого комплекса, которое позволит одному работнику полностью контролировать технологию кормления поголовья. В арсенале центра есть разработанный специалистами комплект оборудования для автоматизированного кормления свиней жидкими кормосмесями, в котором минимизирован доступ персонала к поголовью, а также применено простое в обслуживании и доступное по цене отечественное программное обеспечение. Это оборудование внедрено и успешно эксплуатируется на трех предприятиях в Витебской области.-0-

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