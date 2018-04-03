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В Беларуси планируется ввести сертификацию органической продукции и ее производства

Экономика 03.04.2018 | 10:44
Фото из архива
Фото из архива

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести сертификацию органической продукции и ее производства, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Сергей Литвин.

Законопроект принят в первом чтении 2 апреля на открытии весенней сессии Палаты представителей. "Предлагается ввести сертификацию органической продукции и процессов ее производства. Она будет проводиться на соответствие требованиям к органической продукции, установленным в государственных стандартах, а также требованиям к процессам производства органической продукции, содержащимся в технических кодексах установившейся практики", - рассказал Сергей Литвин. Заниматься этой работой будут органы, аккредитованные на проведение сертификации в данной области. По ее результатам заявителю будет выдаваться сертификат соответствия. На произведенную органическую продукцию будет наноситься знак "Органический продукт". Образец, описание и порядок его нанесения будет определяться Госкомитетом по стандартизации.

"Принятие закона будет способствовать дальнейшему повышению международного престижа Беларуси как страны с высокой степенью инновационной восприимчивости, претендующей на мировые достижения в экономике, науке и культуре. Он даст начало и определит направления развития природных и экономических условий для производства органических продуктов в Беларуси", - убежден Сергей Литвин.

Производство органической продукции предусмотрено программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. "Развитие этой отрасли поспособствует обеспечению продовольственной безопасности страны, открытию новых возможностей для торговли такой продукцией с другими государствами мира", - подчеркнул он.

При этом парламентарий уточнил, что переход к органическому земледелию не может быть ежесекундным. Для очистки почв и модернизации производства понадобится переходный период, который займет не менее трех лет. "В результате мы получим производство пищевых продуктов с высокой степенью безопасности для здоровья человека, что особенно важно, так как органические продукты способствуют снижению распространения раковых клеток, повышению иммунитета. Люди с органическим рационом реже страдают от аллергии и желудочных заболеваний", - пояснил депутат.

Комментируя в целом перспективы производства органической продукции, Сергей Литвин обратил внимание, что это один из способов снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей химически синтезированных удобрений, средств защиты растений, ретардантов, ветеринарных препаратов и других вредных веществ.

Сейчас органическое сельское хозяйство развивается в большинстве стран мира, которые создают соответствующие национальные законы и сертифицирующие системы. Экологическую продукцию выпускают в 179 государствах, во всем мире насчитывается более 700 тыс. производителей. В настоящее время органическая продукция на мировом рынке занимает 7-10% от общего объема производства сельхозпродукции.

Что касается нормативного регулирования, то 87 стран имеют собственные законы, в 17 они находятся в процессе разработки, 20 государств имеют соответствующие стандарты. Так, в России проект закона о биоорганическом земледелии внесен в Государственную думу. Ранее аналогичный документ действовал на региональном уровне. Подобные законы действуют в Армении, Казахстане, Молдове, Таджикистане, Украине. В 2014 году в СНГ на заседании Межпарламентской ассамблеи был принят модельный закон "Об экологическом агропроизводстве".

В Беларуси сначала была разработана концепция законопроекта "О производстве и обращении органической продукции", которая была одобрена Президентом. Сам проект закона создавала рабочая группа из числа представителей заинтересованных государственных органов. Они обобщили мировую практику развития органического земледелия, изучили опыт СНГ, стран ближнего и дальнего зарубежья, Евразийского союза. В основу документа легли наиболее успешные подходы и механизмы организации производства и обращения органической продукции.-0-

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Теги
Беларусь, продовольствие, продукты питания, сертификация
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