В Беларуси планируют упростить порядок ведения учета доходов и расходов ИП

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Беларуси работает над упрощением порядка ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями, в том числе с учетом планируемых изменений в Налоговый кодекс. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
В этой связи в министерстве под руководством заместителя министра Светланы Шевченко с участием представителей общественных объединений, индивидуальных предпринимателей и налоговых консультантов прошло рабочее совещание, где обсудили соответствующие предложения министерства.
В частности, предлагается предоставить ИП право отражать в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по итогам операций, совершенных за день либо за месяц, только в первой части соответствующего раздела книги (в части I раздела I книги учета УСН) без заполнения иных частей этого же раздела.
Предлагается сократить перечень информации, отражаемой налоговыми агентами в части подоходного налога с физических лиц (пункт 2 раздела II книги учета УСН), а также предоставить ИП право не вести учет кредиторской задолженности (не вести часть III раздела I книги учета УСН).
Представители бизнеса одобрили предложения министерства.-0-
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