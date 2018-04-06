6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют внедрить систему референтного ценообразования на лекарства, сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович после научно-практической конференции с международным участием "Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с указом №366 в стране регулируются оптовые и торговые надбавки абсолютно на все лекарственные средства - отечественные и импортные. При этом чем выше цена препарата, тем ниже надбавка. Так, например, если лекарственное средство стоит 0,5 БВ, то аптека может добавить до 30% надбавки, если свыше 10 БВ - не более 1%.

В то же время, по словам министра, неурегулированной остается цена производителя. "Мы предложили совместно с Минздравом разработать систему референтного ценообразования. Это значит, что первично будет разработан перечень жизненно важных лекарств", - сказал Владимир Колтович. Он добавил, что до конца первого полугодия необходимо реализовать так называемый пилотный проект по ценообразованию на лекарственные препараты кардиологического и онкологического направлений. Будут разработаны правила или методические рекомендации по экономическому обоснованию установления предельной цены производителя. Причем это касается как отечественных, так и иностранных компаний. В результате появится нормативно урегулированный порядок регистрации цены по согласованию с МАРТ. Подобный опыт есть, в частности, в России. Основная задача такого механизма - повысить доступность лекарственных препаратов для населения и лечебно-профилактических учреждений.

Кроме того, на конференции шла речь о применении норм так называемых специнвестконтрактов. Подобное законодательство создано в России. Речь идет о том, чтобы инвестор при определенной сумме инвестиций получал гарантии от государства, которое будет определенное время (например, три или пять лет) закупать по определенной цене за единицу товара какую-то долю выпускаемой продукции. В России это 30% выпускаемой продукции. Аналогичный механизм планируют внедрить и в Беларуси, сейчас идет работа над соответствующим проектом нормативного акта. "Мы готовы обсуждать это в широком формате", - отметил Владимир Колтович.

По его словам, это достаточно сложный механизм. В этом случае государство должно гарантировать, что, к примеру, пять лет будет покупать тот или иной продукт по определенной цене. Возникают вопросы: какая это будет цена и что, если появятся аналоги по более низким ценам. "То есть этот продукт должен быть инновационным", - добавил министр.

Соответствующее предложение участники конференции - заинтересованные министерства и фармацевтическая промышленность - включили в резолюцию, которая принята по итогам конференции. В этом документе также предлагается для отечественных производителей всех форм собственности, осуществляющих регистрацию полного цикла производства, рассмотреть возможность государственного финансирования программ по разработке инновационных и/или лекарств, планируемых к закупке за счет бюджетных средств, включая проведение клинических и биоэквивалентных испытаний. Чтобы облегчить регистрацию на внешних рынках и для стимулирования экспорта предлагается рассмотреть возможность компенсации затрат на регистрацию и проведение клинических испытаний препаратов для локальных производителей всех форм собственности, проводимых за рубежом. Участники также считают нужным рассмотреть возможность установления преференций при участии в торгах по закупке лекарственных средств для участников - производителей, выпускающих отечественный препарат по полному циклу.

Конференция собрала в Минске представителей заинтересованных ведомств и фармацевтических компаний. Участники обсудили проблемные аспекты фармацевтической отрасли, которые нуждаются в доработке и последующем отражении в нормативных правовых актах.-0-