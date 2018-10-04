4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовлен проект плана государственной стандартизации на 2019 год на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных организаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В 2019-м планируется проведение работ по 392 темам. Среди них - разработка более 340 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ), касающихся различных отраслей экономики и сфер деятельности. Около 270 из них будут гармонизированы с международными и европейскими требованиями. Планируется также подготовить 30 изменений в действующие стандарты и одно - в технический регламент Таможенного союза.

Объектами стандартизации будут цистерны для перевозки опасных грузов, промышленные клапаны, садовое оборудование, лампы, выключатели для электроприборов, бытовые электроприборы, кабели, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, парфюмерно-косметическая продукция, жидкие нефтепродукты, топливо, продукция для детского питания, животные и растительные жиры и масла, текстиль, колготы, кожа, обувь, стационарные тренажеры и др.

Ознакомиться с проектом плана государственной стандартизации на 2019 год можно на сайте Госстандарта в разделе "Стандартизация/Программы работ". Предложения и замечания можно направлять не позднее 2 ноября 2018 года по e-mail: belst@gosstandart.gov.by.-0-