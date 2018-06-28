В Беларуси появится возможность заключать с налоговым органом соглашения по ценообразованию

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В налоговом законодательстве Беларуси появится возможность заключения с налоговым органом соглашения по ценообразованию. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА, комментируя новации, которые планируется внести в Налоговый кодекс.

"Эта норма будет распространяться на организации, включенные в перечень крупных плательщиков", - пояснила Элла Селицкая.

Она также отметила, что в рамках работы по комплексной корректировке Налогового кодекса предусмотрено сужение круга лиц, сделки которых подлежат контролю применения трансфертного ценообразования (ТЦО). Это планируется осуществить за счет увеличения размера суммы контролируемых сделок плательщиков: для крупных плательщиков - в 2 раза, для остальных - в 4 раза. В результате эти суммы составят соответственно не менее Br2 млн и Br400 тыс. Предлагается для крупных плательщиков по внешнеторговым сделкам установить контроль только в отношении сделок с взаимозависимыми лицами, резидентами офшорных зон и стратегическими товарами и, таким образом, исключить контроль сделок ТЦО крупных плательщиков по иным сделкам.

В отношении операций с недвижимым имуществом контроль трансфертного ценообразования согласован по сделкам между взаимозависимыми лицами. При этом в качестве источника информации, содержащего сведения о рыночной стоимости объектов, плательщики будут вправе использовать результаты оценки независимого оценщика, определенные на основании фактически сложившихся рыночных цен.

Говоря о новшествах в этой сфере, Элла Селицкая отметила, что согласовано предложение об исключении 20-процентного отклонения цены от минимального значения рыночной цены. Предлагается осуществлять корректировку налога на прибыль, когда есть отклонения цены от минимального и максимального значений диапазона цен.

Предложено до 2022 года (включительно) не начислять пени на суммы налога на прибыль, доначисленного в связи с применением организацией трансфертных цен.

Вопрос увеличения с 20% до 25% доли участия лица в уставном капитале организации для признания их взаимозависимыми лицами решено рассмотреть в случае внесения соответствующих изменений в закон "О хозяйственных обществах".

По словам Эллы Селицкой, большинство плательщиков добросовестно исполняют налоговые обязательства. "Цель контроля применения плательщиками трансфертных цен не увеличить налоговую нагрузку или заставить всех продавать по одинаковым ценам, а установить равные условия налогообложения, исключающие возможность влияния на цены ввиду наличия у взаимозависимых сторон сделки особых отношений", - подчеркнула заместитель министра по налогам и сборам.-0-

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