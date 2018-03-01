1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси поставлена задача выйти на $100 млн по экспорту продуктов питания в Китай. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель премьер-министра Михаил Русый, сообщает БЕЛТА.

"Наша продукция сегодня отправляется примерно в 80 стран. Но речь идет порой о десятках тонн, а надо выходить на миллионы. Одно из основных направлений - рынок Китая. Пока делаем первые шаги. В прошлом году продали туда продукции на $17 млн. Ставим задачу в нынешнем году выйти на $100 млн продаж продуктов питания в Китай, который в этом заинтересован. Качество их устраивает", - сказал Михаил Русый.

Более 30 отечественных предприятий разных направлений уже аттестованы для поставок своей продукции в Поднебесную.

"Первое, нельзя оставлять рынки, на которых уже стоим. Второе, нужно выходить на рынки третьих стран: Сирия, Египет, Турция. Мы работаем и с европейскими рынками, в США поставляется продукция", - отметил Михаил Русый.-0-