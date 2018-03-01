1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается отменить ассортиментные перечни для торговли на селе, сообщила начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская на XIX Ассамблее деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть разные позиции, но управление торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ говорит о том, что необходимо постепенно уходить от этих перечней, и мы уже пытаемся сделать первый шаг", - отметила Виолетта Брезовская.

В частности, в свете принятия декрета №7 "О развитии предпринимательства" прорабатываются некоторые изменения в законодательство. "Предлагаем отменить ассортиментные перечни для сельской местности для малых торговых объектов, где работает малый бизнес", - пояснила Виолетта Брезовская.

XIX Ассамблея деловых кругов Беларуси "От возможности к реальности" открылась сегодня в Минске в рамках III Недели белорусского предпринимательства, которая проводится с 22 февраля по 3 марта. Для рассмотрения участникам ассамблеи предложен проект Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2018. Основные тематические блоки документа - о честной конкуренции, упрощении налогообложения, региональном развитии, регулировании бизнеса, дебюрократизации и противостоянии коррупции, диалоге бизнеса и власти.-0-