В Беларуси предлагается проводить экологический скрининг при подготовке инвестпроектов

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается проводить экологический скрининг при подготовке инвестиционных проектов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.
"В Беларуси есть смысл ввести такое понятие, как экологический скрининг, возможно, даже на нормативном уровне. Этот инструмент на западе хорошо известен. Это анализ и управление экологическими рисками. Если упрощенно, механизм состоит из двух стадий: проверка данных бизнес-проекта, которые касаются экологии, а также разработка реальной стратегии по управлению рисками при реализации инвестпроекта, - пояснил Георгий Гриц. - И скрининг должен быть публичным: должно проводится общение с бизнес-ассоциациями и особенно с людьми, которые живут в районе, где реализуется проект".
Зампредседателя БНПА обратил внимание, что надо четко разделять недобросовестное информирование и те случаи, когда общество и бизнес действительно обеспокоены экологической ситуацией. "Еще важно, чтобы сам инвестор готовил заранее специальную программу мероприятий по работе со СМИ, общественными организациями и людьми, которые живут рядом со строящимся объектом", - отметил он.
Кроме того, в белорусском законодательстве необходимо прописать вопросы правовой защиты субъектов хозяйствования от потребительского экстремизма, четко сформулировать понятие деловой репутации и, как следствие, определение действий, порочащих репутацию. "Пока у нас в законодательстве такого нет, как нет и понятия о нанесении репутационного вреда", - констатировал Георгий Гриц.
По его мнению, такие вопросы необходимо обсуждать с широким кругом заинтересованных. "Для этого мы и проводим наш круглый стол, эти темы необходимо выносить на общественное обсуждение", - подытожил зампредседателя БНПА .
В Минске сегодня проходит круглый стол "Использование общественного мнения как фактора недобросовестной конкуренции при реализации инвестиционных проектов". Участие в нем принимают представители заинтересованных госорганов, Совета по развитию предпринимательства, руководители СЭЗ, бизнес-союзов, предприятий и организаций, СМИ. Мероприятие проводят Республиканский союз промышленников и предпринимателей совместно с РОО "Белорусская научно-промышленная ассоциация".-0-
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