30 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси предлагается расширить перечень предприятий для вхождения китайского капитала. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела реформирования государственной собственности Государственного комитета по имуществу Юрий Трич.

Перечень белорусских организаций с предварительными условиями вхождения китайских инвесторов в их акционерный капитал был сформирован в начале 2017 года. Он включал 20 акционерных обществ, 2 государственных предприятия и инвестиционный проект по строительству гидроэлектростанции на реке Западная Двина. В нынешнем году был реализован первый проект с предприятием из этого списка. РУП "Институт Белгоспроект" был преобразован в открытое акционерное общество с участием китайской компании Beijing JianYi Invesment Development (Group) Co.Ltd. Позитивные изменения в работе этого предприятия уже наблюдаются, в частности, расширяется портфель заказов.

"Предложения по включению в перечень еще пяти предприятий поступили от органов управления, в том числе от Министерства архитектуры и строительства, концернов "Беллегпром", "Белгоспищепром". Будем их рассматривать на заседании белорусской части рабочей группы. В дальнейшем после рассмотрения на уровне Администрации Президента предложения будут направляться на изучение китайской стороне", - рассказал Юрий Трич.

Работа по пилотному перечню обсуждалась на прошедшем 24 августа в Пекине четвертом заседании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Особое внимание было также уделено содействию развития Белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень", инвестиционному и кредитному сотрудничеству, потенциалу первой Китайской международной выставки импортных товаров и услуг. Рассматривается возможность направления представителей белорусских организаций в Китай для изучения опыта совершенствования деятельности государственных предприятий.-0-