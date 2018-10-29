29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают реформировать Министерство промышленности, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой на расширенном заседании Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей, где рассматривается программа деятельности правительства на 2018-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.
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