В Беларуси продолжится совершенствование условий для привлечения инвестиций - Зиновский

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжится совершенствование условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Об этом заявил министр экономики Владимир Зиновский во время десятого международного инвестиционного форума "Мельница успеха" в Могилеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Владимир Зиновский открыл панельную дискуссию форума и выступил на ней с докладом о перспективах совершенствования инвестиционного и бизнес-климата Беларуси. "Министр заверил участников форума, что работа по созданию наилучших условий для бизнеса и инвестиций в ЕАЭС, а соответственно привлечения эффективных и устойчивых инвестиций, в стране продолжается", - отметили в пресс-службе.

Так, подготовлены проекты изменений в законы "Об инвестициях", "О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества", "О хозяйственных обществах". Завершена работа по корректировке механизма инвестиционных договоров ­ декрета №10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций". "Рассматривается корректировка Налогового и Уголовного кодексов. На площадке Минэкономики доработан проект комплексного указа по упрощению требований и условий лицензирования. Предпринимаются шаги по переходу на электронный формат осуществления административных процедур земельных и имущественных отношений, проектной и строительной документации, получения лицензий и разрешений", - рассказал Владимир Зиновский.

Министр обозначил и масштабные задачи на перспективу: разработка и реализация плана новой индустриализации, обеспечивающего сокращение разрыва между регионами в уровне и качестве жизни, завершение работы по стратегии привлечения инвестиций в экономику страны до 2030 года, совершенствование работы с инвесторами Национального агентства инвестиций и приватизации как "одного окна", дальнейшая масштабная поддержка малого и среднего бизнеса.

"Новая экономика - это не только экспорт и приток инвестиций в страну, это открытость миру и экономика знаний, развитие эффективных механизмов взаимодействия в условиях глобализации", - подчеркнул Владимир Зиновский.

Министр отметил, что принятые правительством меры по снижению инфляции, формированию бездефицитного бюджета и сбалансированного платежного баланса, стимулированию внутреннего спроса за последние два года обеспечили ликвидацию дисбалансов в белорусской экономике и ее выход на траекторию поступательного роста. А результатом реализации стратегии многовекторности в инвестиционной политике стало вхождение в десятку стран - основных доноров прямых иностранных инвестиций в Беларусь, где традиционно находятся Россия и страны ЕС, таких стран как Китай, Арабские Эмираты и США.

"Доверие иностранного бизнеса подчеркивается ростом вкладов в уставные фонды компаний и решениями о реинвестировании прибыли", - пояснил Владимир Зиновский.

Министр перечислил меры, принятые в последнее время для упрощения условий ведения предпринимательской деятельности и стимулирования инвестиционной активности. Среди них принятие декретов №7 "О развитии предпринимательства" и №8 "О развитии цифровой экономики", указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", а также совершенствование налогового и административного режима в индустриальном парке "Великий камень", снижение критерия резидентства по объему инвестиций в свободных экономических зонах и предоставление их резидентам компенсационных льгот в связи с отменой таможенных льгот с 1 января 2017 года.

Десятый по счету международный инвестиционный форум "Мельница успеха" проходит в Могилеве 29-30 июня. В работе форума принимают участие более 500 человек, в том числе представители России, Литвы, Латвии, Румынии, Китая, Японии, Южной Кореи.-0-