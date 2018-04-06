6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается возможность залесения неиспользуемых в сельском хозяйстве земель. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, представляя сегодня коллективу Министерства лесного хозяйства нового руководителя Виталия Дрожжу, передает корреспондент БЕЛТА.
"Прорабатываем вопросы о том, чтобы провести залесение всех земель, которые непригодны, не используются в народном хозяйстве. Через лет 25 будут видны результаты, работники этой отрасли должны думать на десятилетия вперед", - сказал Михаил Русый.
Он обозначил проблему использования древесины. "Из лесов 700-800 тыс. куб.м дров не вывозим, готовим и не вывозим. Надо думать, что с этим делать, внимательно к этой позиции отнестись", - добавил вице-премьер.
Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов подтвердил, что в лесу остается большой объем неиспользуемой древесины. "Надо максимально задействовать весь этот ресурс. Остаются порубочные остатки, которые могут быть использованы в народном хозяйстве. В лесу требуется еще многое сделать для наведения порядка. Это общая задача", - сказал он.-0-
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