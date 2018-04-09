В Беларуси расширят механизм господдержки экспортеров

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм господдержки экспортеров планируется расширить в Беларуси. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в интервью журналу "Директор", информирует БЕЛТА.
"Недавно МИД в помощь отечественным предприятиям внес инициативное предложение расширить механизм господдержки экспортеров за счет финансирования части их затрат на проведение сертификации продукции за рубежом, а также на участие в международных специализированных выставках и ярмарках. Такие инструменты поддержки экспорта широко применяются многими странами мира и особенно востребованы белорусскими предприятиями на европейском направлении", - отметил Андрей Евдоченко.
Правительство поддержало эту инициативу, и МИД совместно с другими заинтересованными ведомствами завершает разработку проекта соответствующего нормативного правового акта.-0-
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