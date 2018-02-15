В Беларуси рассматривается использование блокчейна для учета договоров долевого строительства

15 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси рассматривается возможность использования технологии блокчейн для учета договоров долевого участия в строительстве, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Национального кадастрового агентства (НКА) Госкомимущества Андрей Филипенко по итогам коллегии ведомства.

"Мы активно изучаем технологию блокчейн, осознаем реальные плюсы, которые она может дать гражданам, бизнесу, государству. Есть возможность создания с ее использованием единообразного экономически выгодного, удобного, прозрачного и надежного реестра учета договоров долевого участия в строительстве", - сказал Андрей Филипенко.

Создание данного реестра, по его мнению, повысит доверие граждан к инвестированию в недвижимость на стадии строительства, и прежде всего в жилую недвижимость. "Не только застройщики и местные органы власти будут отвечать за то, что, к примеру, одна квартира продана несколько раз. Этот процесс смогут контролировать сами дольщики. Появятся не только юридические гарантии невозможности внесения изменений в регистрацию задним числом, но и технологическая гарантия этих аспектов", - пояснил Андрей Филипенко.

В настоящее время рассматривается предложение об участии на конкурсной основе в финансировании из республиканского инновационного фонда научно-исследовательской работы, результатом которой будет создание работающего прототипа реестра, разработка бизнес-модели, обучение специалистов, выявление круга заинтересованных в подключении к этой системе. Также будут рассматриваться возможности использования данной технологии для решения других схожих задач. "Ресурс с применением технологии блокчейн можно создать на базе НКА и возможных партнеров. Можно будет предоставлять информацию местным органам власти, которые отвечают за технические вопросы, связанные с ведением учета, а также за достоверность и правомерность данных", - отметил гендиректор Национального кадастрового агентства.

Андрей Филипенко подчеркнул вероятность высокого интереса к созданному реестру со стороны местных органов власти за счет снижения издержек, связанных с содержанием собственных ИТ-специалистов, бумажных архивов и т.д.

"С точки зрения системы регистрации недвижимого имущества создание реестра учета договоров долевого строительства может сократить время, необходимое для регистрации построенных домов и в последующем - прав дольщиков, которые участвовали в этом строительстве. К моменту окончания строительства в агентстве по госрегистрации уже будут актуальные данные об участниках долевого строительства и закрепленных за ними квартирах", - резюмировал Андрей Филипенко.-0-