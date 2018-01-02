В Беларуси разрабатывается механизм функционирования депозитно-залоговой системы обращения тары

2 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси началась разработка механизма функционирования депозитно-залоговой системы обращения тары. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства и благоустройства управления коммунального хозяйства Минжилкомхоза Артем Шкрыль.

Депозитно-залоговую систему обращения тары планируется внедрить к 2020 году. Новый механизм затрагивает интересы широкого круга субъектов: производителей напитков, объектов торговли и общественного питания. Для выработки оптимального варианта ее функционирования создана межведомственная рабочая группа, в составе которой представители органов госуправления, бизнеса, ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

"В настоящее время началась разработка базы данных о номенклатуре, материальных и финансовых потоках потребительской упаковки, необходимых нормативных правовых актов и в целом механизма взаимодействия субъектов. После завершения этих этапов возможна работа с потенциальными инвесторами. В первом квартале 2018 года проекты документов будут внесены на рассмотрение членам рабочей группы", - рассказал Артем Шкрыль.

Внедрение депозитно-залоговой системы обращения тары предусматривает Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года, координатором которой является Минжилкомхоз. Нововведение основано на экономическом стимулировании потребителя вернуть использованную упаковку. Покупая товар в упаковке, потребитель уплачивает за нее залог, а при возврате пустой упаковки в тароматы сумма этого залога ему возвращается. Предполагается, что за счет этого механизма в повторную переработку будет возвращаться до 80-90% использованной упаковки. Депозитно-залоговая система успешно функционирует во многих европейских странах.-0-