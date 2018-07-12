12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается новая редакция закона о таможенном регулировании. Подготовку проекта закона обсуждают представители таможенных органов и бизнес-сообщества на заседании общественно-консультативного совета при Государственном таможенном комитете, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси идет активная работа по улучшению условий ведения бизнеса. Таможенные органы Беларуси также принимают меры, направленные на содействие развитию международной торговли, в том числе электронной, на упрощение ведения бизнеса, связанного с внешнеэкономической деятельностью, в целях обеспечения самых благоприятных условий для развития национальной экономики. Утвержден план мероприятий по приведению белорусского законодательства в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС. Мы создали рабочую группу по подготовке новой редакции закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь". Новая редакция включает в себя 9 разделов и около 360 статей. При общественно-консультативном совете создана экспертная группа по рассмотрению проекта закона, в состав которой вошли представители таможенных органов и бизнеса. Уже проведено два заседания этой группы, во время которых рассматривались замечания и предложения бизнеса по четырем разделам проекта закона", - сказал председатель ГТК Юрий Сенько.

Начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Дмитрий Коваленок отметил, что работа над проектом закона о таможенном регулировании является логическим продолжением работы над Таможенным кодексом ЕАЭС, который вступил в силу 1 января 2018 года. "Те нормы, которые были заложены в кодексе, найдут отражение в нашем национальном законодательстве. Особое внимание при подготовке проекта закона уделяется таким основополагающим моментам, как электронное декларирование, "единое окно", уполномоченные экономические операторы, свободные экономические зоны. Продолжаем диалог с представителями бизнеса, в частности, найдены компромиссы в отношении складов временного хранения, по особенностям таможенного декларирования. Нас ждет много нового - будет периодическое декларирование, предварительное, неполное. Это новые возможности для нашего бизнеса по сокращению финансовой нагрузки", - пояснил он.

Начальник главного управления тарифного регулирования и таможенных платежей ГТК Геннадий Даниленко добавил, что налажено тесное взаимодействие с налоговыми органами в связи с комплексной корректировкой Налогового кодекса. "Это тоже часть сферы таможенного регулирования. Отдельные положения Налогового кодекса применяются и таможенными органами. Возможно, потребуются определенные корректировки, - обратил внимание он. - Что касается предполагаемых изменений в закон, предложено закрепить нормы декрета №7, предусматривающие снижение размера пени в два раза в случае добровольной уплаты. Мы также предлагаем закрепить норму, согласно которой таможенные платежи можно будет уплатить третьим лицам. Также будут упорядочены вопросы сборов за таможенное оформление".

Геннадий Даниленко добавил, что систематизируются подходы к вопросам отсрочки и рассрочки платежей. Изменятся сроки, основания и условия их предоставления. Планируется, что такая отсрочка (рассрочка) будет увеличена: если по действующему законодательству она составляет не более двух месяцев, то в перспективе - не более шести месяцев со дня, следующего за днем выпуска товаров.

Предполагается, что уплата процентов и их размер за отсрочку или рассрочку, срок и порядок уплаты пеней и процентов будет одинаков как для налогов, так и для пошлин.

Также проектом закона будет предусмотрено уточнение, в соответствии с которым подтверждением уплаты таможенного платежа будет поступление в таможенный орган информации об уплате в электронном виде. Представление таких документов на бумажном носителе будет предусмотрено в отдельных редких случаях.

Согласно предполагаемым изменениям в закон, меры по взысканию таможенных платежей не будут приниматься, если решение не предъявлено в течение пяти лет с наступления срока уплаты.

Планируется, что в проекте закона будет заложено право плательщика получать сведения об остатках денежных средств. Таможенные органы будут обязаны информировать плательщика по его письменному заявлению.-0-