3 апреля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси разрабатываются проекты восьми домов с отоплением электричеством. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после открытия выставки "Вода и тепло", передает корреспондент БЕЛТА.

"Разрабатываются восемь проектов жилых домов, в которых будет использоваться электрическая энергия в качестве теплоисточника. Это первые шаги, думаю, что в дальнейшем этот путь в использовании электрической энергии будет набирать темпы. Соответственно, сбалансируем в стране выработку и потребление энергетического ресурса, - сказал Анатолий Калинин. - Глава государства поставил задачу по максимальному использованию электрической энергии. Двигаемся последовательно в этом направлении".

Он также подчеркнул, что использование электрической энергии для целей отопления является дополнительным ресурсом для энергоэффективности и сбережения. Предполагается формирование соответствующей тарифной политики.-0-

Фото Максима Гучека

Уровень возмещения населением затрат на отопление будет увеличиваться параллельно с ростом доходов "Поставлена задача поступательно выйти на уровень 100-процентной оплаты тепловой энергии (населением. - Прим. БЕЛТА). Полагаю, что это произойдет параллельно с ростом доходов населения, заработной платы, возможно, в 2025 году или позже. Сейчас население возмещает в пределах 18-20%", - сказал Анатолий Калинин.