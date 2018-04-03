3 апреля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси разрабатываются проекты восьми домов с отоплением электричеством. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин после открытия выставки "Вода и тепло", передает корреспондент БЕЛТА.
"Разрабатываются восемь проектов жилых домов, в которых будет использоваться электрическая энергия в качестве теплоисточника. Это первые шаги, думаю, что в дальнейшем этот путь в использовании электрической энергии будет набирать темпы. Соответственно, сбалансируем в стране выработку и потребление энергетического ресурса, - сказал Анатолий Калинин. - Глава государства поставил задачу по максимальному использованию электрической энергии. Двигаемся последовательно в этом направлении".
Он также подчеркнул, что использование электрической энергии для целей отопления является дополнительным ресурсом для энергоэффективности и сбережения. Предполагается формирование соответствующей тарифной политики.-0-
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