В Беларуси скорректирован перечень домов для строительства в 2018 году с полульготными кредитами

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства архитектуры и строительства №30 от 20 июля 2018 года изложен в новой редакции перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов, строительство и финансирование которых в 2018 году осуществляется с использованием кредитов ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка Беларуси. Данное постановление сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно новой редакции перечня, вводимая площадь жилья с использованием кредитов ОАО "АСБ Беларусбанк" по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка, в целом по Беларуси составит 91,113 тыс. кв.м. Общий объем кредитных ресурсов по сниженным ставкам составит Br20,626 млн.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-