В Беларуси сохраняется стабильность на валютном и финансовом рынках - Кобяков

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сохраняется стабильность на валютном и финансовом рынках, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков отметил, что в 2017 году компенсировано отставание 2016 года. "Вошли в прогнозный коридор пятилетней программы по 11 основным показателям социально-экономического развития страны из 13. Не выполняются два - по темпам роста реальных доходов населения (отставание на 0,6 процентного пункта) и объема строительно-монтажных работ (на 1,1 процентного пункта)", - пояснил премьер-министр.

Таким образом, экономика развивается в целом в соответствии с основными параметрами программы на 2016-2020 годы. При этом сохраняется стабильность на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. "В полном объеме и в установленный срок рассчитались по валютным обязательствам. Бюджет в 2017 году исполнен с профицитом (Br2,8 млрд), который направлен на погашение части внешнего долга", - сказал Андрей Кобяков.

"Все социальные обязательства выполнены при соблюдении режима жесткой экономики. Главный вывод - мы живем по средствам", - резюмировал глава белорусского правительства.

Что касается задач на 2018 год, то все прогнозные показатели доведены до исполнителей - от членов правительства до руководителей исполкомов всех уровней и предприятий. Для межрегиональной и межотраслевой увязки прогноза по задачам и ресурсам в Минэкономики проведена защита планов развития отраслей и регионов.

Среди решаемых задач - рост ВВП на 3,5%. Задания развернуты через 53 отраслевых товарных баланса (охватывают более 60% объемов промышленной и сельхозпродукции). Поставлена задача по приросту экспорта товаров и услуг на $2 млрд (105,7% к 2017 году). Ключевые предприятия в рамках защиты бизнес-планов подтвердили более чем 70-процентную наполняемость сбытовых стратегий 2018 года, в том числе обеспеченность внешнеторговыми контрактами.

Запланировано привлечение Br23 млрд инвестиций из всех источников (темп - 105% к 2017 году). Особое внимание будет уделяться реализации 50 крупнейших проектов с объемом инвестиций Br7,6 млрд. Также в центре внимания задача по средней зарплате и создание новых рабочих мест. "Требование по росту зарплаты в увязке с ростом производительности труда остается неизменным", - подчеркнул Андрей Кобяков.-0-