В Беларуси сокращен перечень применяющих чек-листы контролирующих органов

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректирован перечень контролирующих органов, применяющих чек-листы. Это предусмотрено постановлением Совмина от 29 декабря 2017 года №1029 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 года №1147", сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Документом утверждена новая редакция перечня контролирующих (надзорных) органов и сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы). Теперь в него включено 12 наименований контролирующих органов (ранее их было 13). Среди них - Национальный банк, местные исполнительные и распорядительные органы. Из перечня исключены Управление делами Президента Беларуси, Министерство внутренних дел, Государственный комитет судебных экспертиз.
На Министерство труда и социальной защиты возложена обязанность по разработке и утверждению формы контрольных списков вопросов (чек-листов) в сфере надзора за соблюдением законодательства о занятости населения и пенсионном обеспечении. Местные исполнительные и распорядительные органы будут применять данные формы при осуществлении надзорной деятельности и обеспечивать их размещение на своих официальных сайтах.
Основные положения постановления вступили в силу с 1 января 2018 года, остальные вступят в силу со дня его официального опубликования.-0-
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