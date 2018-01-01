В Беларуси сокращено количество совершаемых налоговыми органами административных процедур

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров Беларуси №605 от 11 августа 2017 года сокращено количество административных процедур, совершаемых налоговыми органами по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года.

В частности, из единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и ИП, исключена выдача справки, подтверждающей, что предприниматель не является плательщиком единого налога с ИП и иных физлиц, выдача справки о расчетах с бюджетом, а также регистрация книги учета проверок.

Кроме того, в связи с отменой регистрации налоговыми органами книги учета проверок изменен порядок реализации такой книги проверяемым субъектам. Ее реализацией будет заниматься РУП "Издательство "Белбланкавыд" и РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам". При этом информация о книгах учета проверок будет передаваться реализующими организациями в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции. В случае изменения адреса места нахождения книги учета проверок проверяемый субъект не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения места ее нахождения, должен обратиться в налоговый орган по месту постановки на учет для внесения соответствующих изменений в электронный банк данных.

Постановлением также увеличен срок (с 1 месяца до 6) для получения вновь созданными проверяемыми субъектами книги учета проверок, что будет способствовать упрощению условий начала и осуществления предпринимательской деятельности.

Книги учета проверок, зарегистрированные налоговыми органами до вступления в силу постановления, используются проверяемыми субъектами до полного заполнения всех страниц книги.

Кроме того, документом упрощен порядок подтверждения субъектами хозяйствования сведений об отсутствии (наличии) задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) при их обращении в госорганы для совершения юридически значимых действий.-0-