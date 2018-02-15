В Беларуси создаются максимально комфортные условия работы для турецкого бизнеса - Кобяков

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стремится создать для турецкого бизнеса максимально комфортные условия работы, заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на Белорусско-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приветствуем возрастающее доверие турецких бизнесменов к нашей стране и стремимся создать для них максимально комфортные условия работы", - отметил Андрей Кобяков. Многие турецкие компании уже имели возможность оценить выгодное географическое положение Беларуси, развитую логистическую инфраструктуру, прямой доступ к рынку стран ЕАЭС, благоприятный инвестиционный и налоговый климат, квалифицированные трудовые ресурсы.

"Мы готовы поддержать проекты по созданию турецких промышленных предприятий в Беларуси, в том числе в секторе машиностроения и производства автокомпонентов, химической и текстильной отраслях, сельском хозяйстве и логистике", - подчеркнул глава белорусского правительства.

В свою очередь белорусские промышленные предприятия (например, "Гомсельмаш" и "Амкодор") уже начали осваиваться на турецком рынке. В перспективе планируется создание сборочных производств в Турции и организация совместных продаж в другие страны региона. По словам Андрея Кобякова, 14 февраля на переговорах с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом детально обсуждены возможные системные и адресные меры по поддержке таких проектов со стороны правительств двух стран.

Андрей Кобяков обратил внимание, что в последние годы отношения между Беларусью и Турцией развиваются динамично практически по всем направлениям. Сегодня это не только промышленность, торговля, транспорт, финансы, туризм, образование, есть заинтересованность в совместных проектах в области научно-технической кооперации и развития информационных технологий.

В ноябре 2016 года состоялся официальный визит в Беларусь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За этим визитом последовала серьезная работа по выполнению достигнутых договоренностей, начата реализация и проработка значимых экономических проектов. "По итогам 2017 года наши страны вплотную приблизились к показателю товарооборота в $1 млрд, который мы считаем только промежуточным результатом на пути к значительно более внушительным цифрам. Этому в первую очередь будет способствовать выход на продвинутые формы сотрудничества наших деловых кругов, а именно переход от обычной торговли товарами к взаимному инвестированию и промышленной кооперации", - считает глава белорусского правительства.

В Минске 14 февраля подписан ряд соглашений, которые поспособствуют созданию привлекательных условий для совместного бизнеса и взаимовыгодных проектов. В первую очередь это соглашение о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций. Это значит, что капиталовложения бизнеса надежно защищены, а во взаимной торговле созданы недискриминационные условия.

Андрей Кобяков выразил надежду, что сегодняшний форум станет успешной площадкой общения деловых кругов Беларуси и Турции. Встречи в таком формате необходимо проводить ежегодно, причем не только в столицах, но и в регионах стран, считает премьер-министр.

Белорусско-турецкий бизнес-форум собрал в Минске около 300 человек. Представители бизнеса обсуждают перспективы экономического сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес: машиностроение, химическая промышленность, текстильная отрасль, деревообработка, логистика, информационные технологии.-0-

Ежегодный прирост турецких инвестиций в экономику Беларуси в ближайшее время может достичь 30% Сопредседатель делового совета напомнил, что турецкие инвестиции уже достаточно активно приходят в Беларусь, турецкие инвесторы активно пользуются преференциями экономических зон.

Прямые авиарейсы между Беларусью и Турцией должны быть ежедневными - Йылдырым "Надо улучшить воздушное сообщение между Беларусью и Турцией. Каждый день обязательно должны быть прямые рейсы", - заявил Бинали Йылдырым. Причем прямое авиасообщение должно связывать не только столицы, крупные города, но и регионы двух стран.