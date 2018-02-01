В Беларуси создана уникальная интернет-платформа, способствующая финансовому оздоровлению предприятий

Одно из важных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь - создание благоприятных условий для развития ИТ-отрасли и превращения страны в регионального лидера Восточной Европы в построении цифровой экономики. На это направлен подписанный главой государства 21 декабря 2017 года декрет №8 "О развитии цифровой экономики".

Для внедрения передовых информационных технологий в повседневные экономические реалии белорусская компания ООО "СмартФинСофт" создала прогрессивный и эффективный инструмент по преодолению в стране кризиса неплатежей между субъектами хозяйствования - уникальную интернет-платформу по финансовому оздоровлению предприятий dolgovnet.by. Проект не имеет аналогов в Республике Беларусь и ближнем зарубежье.

Пользование ресурсом является бесплатным.

Проект dolgovnet.by направлен на внесудебное погашение задолженностей субъектов хозяйствования. Это возможно благодаря математическому алгоритму, способному находить замкнутые цепочки долгов. Такая информация может быть использована для списания долга без привлечения дополнительного финансирования.

Подобная практика уже существовала в советские времена и проводилась в виде всесоюзных зачетов министерствами и крупными трестами. Делалось это вручную, однако сегодня появилась возможность автоматизации этого процесса.

Принцип работы dolgovnet.by следующий: после регистрации на сайте пользователь может разместить в личном кабинете информацию о своей кредиторской или дебиторской задолженностях. Ресурс обрабатывает миллионы таких записей из своей базы данных и формирует последовательные замкнутые цепочки из нескольких кредиторов-должников. Последующее погашение долгов может осуществляться самостоятельно или с помощью привлеченных юристов.

Также с помощью dolgovnet.by появилась возможность продать дебиторский долг за реальные деньги. Ресурс предоставляет площадку для размещения объявлений о продаже такой задолженности. Таким образом будет обеспечено информационное сопровождение реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. №154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)". Согласно данному документу, с 1 июля 2018 года в стране начнет работать механизм секьюритизации - новый инструмент привлечения финансирования, который предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств (кредитов и займов, платежей по договорам лизинга и иным видам дебиторской задолженности) в ценные бумаги. Это позволит существенно расширить источники финансирования коммерческих организаций и активизировать развитие национального рынка ценных бумаг.

"Почему стоит зарегистрироваться прямо сейчас? Dolgovnet.by дает возможность избавиться от долгов быстро, бесплатно, безболезненно. В настоящее время на ресурсе активно формируется база данных. Чем более полной она будет, тем быстрее будет достигнут максимальный результат для всех и для каждого пользователя в отдельности", - отметил директор компании "СмартФинСофт" Игорь Мацкевич.

Использование платформы dolgovnet.by будет способствовать решению важных для Республики Беларусь задач финансового оздоровления субъектов хозяйствования, увеличения потенциала внесудебного урегулирования споров, профилактики правонарушений в экономической сфере, снижения нагрузки на судебную систему и органы принудительного исполнения, развития национального рынка ценных бумаг, страховых услуг.

Кроме того, ООО "СмартФинСофт" разработало бесплатное мобильное приложение QR-belinfo, с помощью которого предприниматели могут сгенерировать персональный QR-код, содержащий информацию об обладателе. Этот QR-код возможно использовать вместо печати на бланках и других документах, в компьютерных программах и приложениях. QR-belinfo обладает возможностью сканирования QR-кода контрагента и получения базовой информации о нем.

Также QR-belinfo позволяет пользователям бесплатно проверить своего контрагента по важным параметрам: регистрационной информации, наличию процедуры банкротства или ликвидации, включению в перечень коммерческих организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере и др. Сегодня получение такой информации в систематизированном виде возможно только за плату.